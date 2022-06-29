Экс-замглавы Чановского района получил условный срок за взятку машиной

Экс-замглавы Чановского района по вопросам ЖКХ получил условный срок за взятку автомобилем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-замглавы Чановского района по вопросам ЖКХ получил условный срок за взятку автомобилем. Такое решение принял Октябрьский районный суд Новосибирска.

— В суде установлено, что 18 июня 2018 года между главой Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области и строительной компанией был заключен муниципальный контракт на реконструкцию насосно-фильтровальной станции поселке Новояркуль на сумму более 157 миллионов рублей, — сообщили в областной прокуратуре. — Обвиняемый, являясь заместителем главы администрации Чановского района по ЖКХ, строительству и энергетике, лично получил взятку в размере 930 тысяч рублей (в виде автомобиля марки «Хундай Туксон») за ввод станции в эксплуатацию, несмотря на нарушения в документации.

Его признали виновным в получении взятки в крупном размере должностным лицом. Однако в ходе расследования чиновник заключил с прокуратурой досудебное соглашение.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и лишил права занимать руководящие должности на муниципальной службе в течение 5 лет.

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