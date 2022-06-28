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Общество28 июня 2022 18:49

В Новосибирской области планируется построить новую амбулаторию за 106 миллионов

Об этом сообщили в правительстве
Галина СИМОНОВА
В поселке Кудряшовский Новосибирской области планируют построить новую врачебную амбулаторию.

В поселке Кудряшовский Новосибирской области планируют построить новую врачебную амбулаторию.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Кудряшовский Новосибирской области планируют построить новую врачебную амбулаторию. Она будет обслуживать местное население в и население соседнего поселка Приобский.

— Планируется, что обойдутся работы в 106 миллионов рублей. Сейчас Кудряшовская врачебная амбулатория расположена в том же здании, что и администрация сельсовета. Новое здание построят на въезде в поселок, — сообщили в правительстве региона.

Всего в зоне обслуживания амбулатории проживает около 8, 5 тысяч человек. Рассчитано медучреждение на 100 посещений в смену.

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