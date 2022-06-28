В Новосибирской области планируется построить новую амбулаторию за 106 миллионов

В поселке Кудряшовский Новосибирской области планируют построить новую врачебную амбулаторию.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В поселке Кудряшовский Новосибирской области планируют построить новую врачебную амбулаторию. Она будет обслуживать местное население в и население соседнего поселка Приобский.
— Планируется, что обойдутся работы в 106 миллионов рублей. Сейчас Кудряшовская врачебная амбулатория расположена в том же здании, что и администрация сельсовета. Новое здание построят на въезде в поселок, — сообщили в правительстве региона.
Всего в зоне обслуживания амбулатории проживает около 8, 5 тысяч человек. Рассчитано медучреждение на 100 посещений в смену.
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