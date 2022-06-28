В Татарском районе Новосибирской области объявили день траура по погибшему на Украине земляку

В Татарском районе 29 июня 2022 года объявили днем траура. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарском районе 29 июня 2022 года объявили днем траура. Это связано с гибелью в ходе выполнения спецоперации на Украине 22-летнего Калюк Вильгельма Ивановича.

— Гибель Вильгельма — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти, — сообщили в администрации Татарского района. — От имени жителей Татарского района выражаем искренние слова соболезнования близким и родным.

Прощание с Вильгельмом состоится 29 июня 2022 года в селе Успенка Казаткульского сельсовета на площади возле ДК в 11:00.

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