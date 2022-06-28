В Новосибирске мужчина до смерти избил своего приятеля

В Новосибирске 48-летний мужчина убил своего 56-летнего приятеля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 48-летний мужчина убил своего 56-летнего приятеля. Сибиряки вместе выпивали, а потом поссорились. В какой-то момент конфликт перерос в драку. Произошло все 9 мая этого года, в квартире на улице Красный проспект.

— В процессе ссоры 48-летний около 12 раз ударил своего знакомого руками в жизненно-важные органы, после чего потерпевший ушел в другую комнату спать. Через некоторое время обвиняемый подошел к мужчине, чтобы продолжить посиделки, однако понял, что последний мертв. Обвиняемый позвонил родственнику потерпевшего и сказал, что мужчина мертв, но не рассказал о том, что произошло между ними. Прибывший на место родственник вызвал скорую и полицию, — сообщили в областном следственном комитете.

Позже полиция задержала мужчину и доставила его к следователям. Сибиряка отправили под стражу, он полностью сознался в содеянном и написал явку с повинной. Сейчас его уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) отправлено в суд.

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