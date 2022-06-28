Парижанин решил обменять шеврон сестры-жандарма на символ российской полиции в Новосибирске

22-летний француз окончил вуз в Новосибирске и решил привезти оригинальный сувенир - шеврон МВД. Фото: предоставлено героем публикации

Иностранный студент Терри Хартелуп ищет шеврон российской полиции в подарок сестре в Новосибирске. Он предложил в обмен шеврон жандармов Парижа в группе «Сообщество Академгородка» «ВКонтакте».

- Я всегда мечтал выучить русский язык и лучший способ для этого – пожить в России. Я выбрал НГУ, здесь же нашел русскую девушку. Учеба в России была потрясающим опытом, я получил степень бакалавра и скоро вернусь в родные Альпы, чтобы работать, – рассказал КП-Новосибирск 22-летний француз Терри Хартелуп.

Европеец отметил, что у русских «доброе сердце». По его мнению, они любят говорить начистоту, им очень нравится обсуждать другие культуры и делиться традициями. В России француз чувствовал себя членом семьи.

- Во Франции многие чаще гонятся за чем-то новым и не уделяют внимания культуре и традиции, – добавил Терри Хартелуп.

Выпускник НГУ разместил объявление об обмене шевронами в соцсетях.

- Моей сестре 27 лет, она работает полицейским в Париже уже 4 года. Когда она едет в отпуск, всегда меняется шевроном с другим полицейским. Сестра попросила меня обменять свой шеврон в Новосибирске, потому что планировала приехать сюда. Однако ситуация с самолетами стала сложнее, и она не смогла приехать, - рассказал Терри Хартелуп. - Я уверен, что она будет гордиться и добавит его в свою коллекцию.

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