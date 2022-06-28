Европейский суд по правам человека присудил 16 тысяч евро заключенной из новосибирской колонии

Девушка является инвалидом-колясочником и имеет заболевание, входящее в перечень, препятствующий содержанию под стражей. Фото: "Прецедент"

Жительница Новосибирска Анастасия Пестрикова пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отсутствие условий в исправительной колонии, где она должна отбывать наказание 8, 5 лет по решению суда. Девушка является инвалидом-колясочником и имеет заболевание, входящее в перечень, препятствующий содержанию под стражей.

— Заявительница жаловалась главным образом на плохие условия ее содержания под стражей, усугубленные серьезностью ее медицинских проблем, и на то, что у нее не было эффективного средства правовой защиты в этой связи, — сообщается на сайте Европейского суда по правам человека. — Суд отмечает, что заявительница, страдающая инвалидностью, содержалась под стражей в плохих условиях, которые не удовлетворяли ее особым потребностям.

В частности, как сообщается в суде, Анастасия жаловалась на отсутствие должной медпомощи, отсутствие пандусов для инвалидных колясок; затрудненный доступ к прогулочному двору; слишком высокий уровень раковины; отсутствие кресла для инвалидов-колясочников в туалете, отсутствие в комнатах для посещений специального оборудования. А также на ненадлежащие условия содержания под стражей во время перевозки и необорудованный для этого фургон.

В итоге, суд по правам человека встал на сторону сибирячки. В своем решении от 23 июня 2022 года он постановил, что Российская Федерация должна выплатить Анастасии 16 тысяч евро в качестве компенсации в течение трех месяцев.

Однако, с получением средств могут возникнуть трудности. Поскольку 7 июня 2022 года Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, согласно которому Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber