В Новосибирской области ТУАД выявили массовый брак дорожного покрытия

В Новосибирской области активно идет сезон строительства и ремонта дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области активно идет сезон строительства и ремонта дорог. А контролирует этот процесс региональный ТУАД. Местные специалисты отобрали и испытали 272 образца стройматериалов и выявили много нарушение. Так, из 94 отобранных проб щебеночно-песчаной смеси 28 из них не соответствует нормативам. По асфальтобетонной смеси из 13 проб бракованными оказались 2, а из 165 проб по асфальтобетону — негодными оказались 29.

— ТУАД контролирует качества работ не только на автодорогах, но и на искусственных сооружениях, которые являются частью дорожной инфраструктуры, — цитирует пресс-службу ТУАД издание infopro54. Ru. —Искусственные сооружения включают в себя не только мосты, но и водопропускные трубы, обеспечивающие пропуск талых и грунтовых вод под конструкцией дорожной одежды. Контроль качества осуществляется на мостовых сооружения и водопропускных труб как при ремонте, так и при содержании, а значит круглогодично.

Особое внимание при ремонте мостовых сооружений уделяется качеству бетона. Лаборатория ТУАД проверяет, набрал ли бетон за определенное время требуемую прочность или нет. Так подтверждается класс бетона по прочности, если класс бетона не подтверждается после испытаний — значит партию бракуют.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на ремонт дорог областному центру дополнительно выделят 235 миллионов рублей. Средства выделены за счет резервного фонда Правительства страны.

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