Погода в Новосибирске на 29 июня 2022 года: дождь в жару +29

Снова будет тепло, но дождливо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 29 июня 2022 года: хотя на дворе жара, дождливая пора по-прежнему не закончится.

— Ночью температура в городе составит +13…+15, днем — +27…+29 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами недолгий дождь с грозой и градом. Подует южный ветер с порывами 7-12 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будут примерно такие же температуры и дождь с градом и грозой, ночью и утром дорогу заволокут туманы. Температура поднимется до +24 градусов.

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