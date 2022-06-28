«Вниз летят велик, монитор, посуда»: жители Кольцово выбрасывали мебель из окна

В поселке Кольцово под Новосибирском кто-то выбрал весьма необычный способ избавления от ненужных вещей. Фото: Кадр из видео

В поселке Кольцово под Новосибирском кто-то выбрал весьма необычный способ избавления от ненужных вещей. Во вторник, 28 июня, местные жители засняли на видео, как из окна многоэтажки летят на газон довольно крупные вещи.

— В Кольцово кто-то буянит в данный момент. Из окна летит всё: велик, монитор, посуда, — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролик видно, как какой-то предмет, вылетевший из окна, разбивается о землю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber