Сибирячка, заработавшая отек Квинке после уколов красоты, написала досудебную претензию. Фото: предоставлено пострадавшей.
Сибирячка, заработавшая отек Квинке после уколов красоты, написала досудебную претензию косметологу. Напомним, женщина решила сделать мезотерапию, а в итоге ее лицо разбухло, как шарик. Прошло уже 2 месяца, но «круги» на лице не исчезли.
- Я каждый день отдаю деньги за лечение. На досудебную претензию мне сказали, что отправили ответ, но до сих пор я ничего не получила, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.
Сибирячка планирует писать заявление в полицию. Она намерена вернуть потраченные деньги на лечение.
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