Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 14:09

В Новосибирске для Медтранса закупят четыре автомобиля за 6,48 миллионов рублей

Для машин есть определенные требования
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске для Медтранса купят четыре автомобиля за 6,48 миллионов рублей.

В Новосибирске для Медтранса купят четыре автомобиля за 6,48 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Четыре автомобиля приобретут для новосибирского Медтранса. Информация появилась на сайте Госзакупок.

- Заявку разместило ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Они ищут поставщика автомобилей. Общая стоимость закупки составляет 6,48 миллионов рублей, - написано на сайте.

За каждый автомобиль нужно отдать не более 1,62 миллиона рублей. Для машин есть определенные требования.

- Это должен быть моноприводный седан с бензиновым двигателем и механической коробкой передач, - рассказали на сайте Госзакупок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber