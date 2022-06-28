В Новосибирске для Медтранса закупят четыре автомобиля за 6,48 миллионов рублей

В Новосибирске для Медтранса купят четыре автомобиля за 6,48 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Четыре автомобиля приобретут для новосибирского Медтранса. Информация появилась на сайте Госзакупок.

- Заявку разместило ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Они ищут поставщика автомобилей. Общая стоимость закупки составляет 6,48 миллионов рублей, - написано на сайте.

За каждый автомобиль нужно отдать не более 1,62 миллиона рублей. Для машин есть определенные требования.

- Это должен быть моноприводный седан с бензиновым двигателем и механической коробкой передач, - рассказали на сайте Госзакупок.

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