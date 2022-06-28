В Новосибирске сквер выложат плиткой из переработанного пластика

В сквере «Московский» положат плитку из переработанного пластика. Фото: Зеленый Новосибирск

В сквере «Московский» появится плитка, сделанная из переработанного пластика. Информацию опубликовали на портале «Зеленый Новосибирск».

- Дорожку обустроят на месте пешеходного маршрута с грунтовым покрытием. Это будет тротуарная плитка, которую изготовили из переработанных пластиковых отходов, - рассказали на сайте.

Ранее подобное покрытие не использовали на участках с большой загруженностью.

- Плитку и все работы «под ключ» подарит Новосибирску группа компаний «Тайгер-Сибирь». Они как раз специализируются на переработке пластиковых твердых коммунальных отходов, - добавили в публикации.

Новую пешеходную дорожку должны сделать к 5 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber