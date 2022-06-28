В Новосибирске сквер выложат плиткой из переработанного пластика

В сквере «Московский» положат плитку из переработанного пластика. Фото: Зеленый Новосибирск
В сквере «Московский» появится плитка, сделанная из переработанного пластика. Информацию опубликовали на портале «Зеленый Новосибирск».
- Дорожку обустроят на месте пешеходного маршрута с грунтовым покрытием. Это будет тротуарная плитка, которую изготовили из переработанных пластиковых отходов, - рассказали на сайте.
Ранее подобное покрытие не использовали на участках с большой загруженностью.
- Плитку и все работы «под ключ» подарит Новосибирску группа компаний «Тайгер-Сибирь». Они как раз специализируются на переработке пластиковых твердых коммунальных отходов, - добавили в публикации.
Новую пешеходную дорожку должны сделать к 5 июля.
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