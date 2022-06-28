В Новосибирской области на 47-м километре Чуйского тракта столкнулись пять автомобилей

В Новосибирской области произошло ДТП с участием пяти машин. Фото: АСТ-54

Во вторник, 28 июня, на трассе Р-256 произошло ДТП, которое спровоцировало серьезную пробку. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

- ДТП произошло на 47-м километре Чуйского тракта. Участниками аварии стали хэтчбек, грузовик и самосвал, - сообщили в паблике.

На место прибыли скорая и сотрудники полиции.

КП-Новосибирск связалась с ГИБДД и взяла комментарий.

- Авария произошла в 15:30. Столкнулись пять автомобилей. Никто не пострадал, - рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции.

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