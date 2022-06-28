Коронавирусные ограничения в Новосибирской области продлили до 30 сентября 2022 года

В Новосибирской области коронавирусные ограничения снова продлили. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области коронавирусные ограничения снова продлили. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) в условиях режима повышенной готовности продлены в Новосибирской области по 30 сентября 2022 года, — сообщили в правительстве.

Напомним, в марте 2022 года в Новосибирской области отменили масочный режим, действовавший в регионе с апреля 2020 года. Однако часть ковидных ограничений еще продолжает действовать в регионе. К примеру, все мероприятия с большим количеством людей рекомендовано проводить на открытых площадках. Продолжается в Новосибирской области и вакцинация: сделать прививку все желающие могут в любой взрослой поликлинике. Повторно вакцинироваться минздрав рекомендует через 6 месяцев.

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