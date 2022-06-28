На форуме «Технопром-2022» в Новосибирске будет девять треков

IX Международный форум «Технопром-2022» пройдет в Новосибирской области с 23 по 26 августа. Фото: Правительство НСО

IX Международный форум «Технопром-2022» пройдет в Новосибирской области с 23 по 26 августа. В этом году программа мероприятия будет состоять из девяти треков, которые затронут разные сферы, связанные с технологиями. Основной темой форума станет «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

— На пленарном заседании форума в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России — эти вопросы являются вопросами безопасности и даже вопросами выживания для страны, — отметила замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Замгубернатора также отметила, что планируется обсудить возможности институтов, нацпроектов, роль науки и научных организаций, системы РАН, системы образования, а также отдельных регионов, организаций и структур в достижении технологического суверенитета страны.

Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Правительство Новосибирской области, Министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН.

Напомним, в прошлом году в рамках форума «Технопром-2021» было запланировано 80 мероприятий, которые были разделены на семь тематических треков. Проходил форум в смешанном формате: очно и онлайн. В мероприятии должны были принять участие представители 20 стран. В рамках «Технопрома» также прошел Сибирский форум информационных систем.

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