В Новосибирске неизвестные разбирают железную дорогу

В Новосибирске неизвестные спилили рельсы. Фото: Андрей КУПРАНОВ

В Пашино в районе Завода металлоконструкций неизвестные стали разбирать железную дорогу. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54» Андрей Купранов.

- Раскручивают, режут, выдергивают и увозят рельсы, - пожаловался мужчина.

Андрей добавил, что раньше рельсы пропали при движении в сторону Красного Яра.

В комментариях интернет-пользователи начали рассуждать, куда делись изделия.

- Рельсы скорее всего на металл уезжают, - написал один из подписчиков.

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