В Новосибирске неизвестные разбирают железную дорогу

В Новосибирске неизвестные спилили рельсы. Фото: Андрей КУПРАНОВ
В Пашино в районе Завода металлоконструкций неизвестные стали разбирать железную дорогу. Об этом рассказал подписчик паблика «АСТ-54» Андрей Купранов.
- Раскручивают, режут, выдергивают и увозят рельсы, - пожаловался мужчина.
Андрей добавил, что раньше рельсы пропали при движении в сторону Красного Яра.
В комментариях интернет-пользователи начали рассуждать, куда делись изделия.
- Рельсы скорее всего на металл уезжают, - написал один из подписчиков.
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