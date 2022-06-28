В Новосибирске ищут шпица с клубным номером на животе

Шпиц пропал 4 дня назад. Фото: предоставлено Валерией
В Новосибирске ищут шпица, потерявшегося во время прогули. Собака по кличке Люси пропала 25 июня в парке культуры и отдыха «Березовая роща».
- Мама с братом пошли погулять с Люсей. Ей уже 11 лет и она прекрасно знает дорогу домой. Мама отпустила Люси с поводка, и та убежала. Прошло 10 минут, а собака не вернулась, - рассказала КП-Новосибирск Валерия, хозяйка шпица.
Люсю начали искать. Сначала просто ходили по парку и вокруг дома. На следующий день Валерия расклеила объявления по району.
- Из особых примет – стоит на животе клубный номер. Она породистая и дорогая. Мы покупали ее в свое время щенком. Сколько отдали, не помню. Мне кажется, что ее украли, потому что Люси очень приметная, - предполагает девушка.
Вдобавок к объявлениям Лера написала посты в социальных сетях. Надеется, что ее любимую собаку удастся найти.
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