В Новосибирске неизвестный разбил лобовое стекло чужого автомобиля

Новосибирцу разбили лобовое стекло машины. Фото: Инцидент Новосибирск

Житель Новосибирска по имени Денис рассказал о том, что неизвестный разбил лобовое стекло его авто. По словам мужчины, машина стояла на парковке на улице Островского.

- Это произошло в понедельник, 27 июня. Заявление в полицию уже написали, - сообщил Денис в группе «Инцидент Новосибирск».

На данный момент подозреваемого ищут. Судя по видео, злоумышленник был одет в джинсовые шорты и светло-желтое поло.

- Всех, кто узнал человека на фото и видео, просьба позвонить по телефону: 8-913-224-67-98. За достоверную информацию обещаю вознаграждение, - добавил сибиряк.

КП-Новосибирск связалась с МВД, чтобы выяснить подробности.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к противоправному деянию, - отметили в ведомстве.

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