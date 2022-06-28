Андрей Травников проконтролировал стройку кампуса НГУ. Фото: правительство НСО,

В Новосибирске строительство кампуса мирового уровня НГУ вместе с возведением СКИФа является флагманским проектом программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Реализуют его под контролем регионального Правительства. Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ на строительной площадке.

По словам губернатора, темпы строительства высокие. Так, подрядчик совмещает строительные работы с деятельностью над улучшением проекта. Так, принято решение увеличить количество строителей на объекте, чтобы выдержать оговоренные сроки. Работы проводят на освоенной территории.

– Здесь максимально сохраняют зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

К концу подходит проектирование объектов, возводимых на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы.

– Надеемся, что уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие, – пояснил Андрей Травников.

Как добавили в правительстве НСО, общая стоимость строительства, из разных источников финансирования составляет 11 млрд 800 млн рублей. Уточнение по ней будут по мере выхода отдельных объектов из экспертизы.

При ведении работ учитывают, что строительство проходит в густонаселённом районе, в Академгородке.

– Удалось на уникальной зелёной зоне, не конфликтуя ни с историей территории, ни с особенным социумом, запланировать будущие объекты. Важный вопрос при строительстве кампуса – компенсационные мероприятия по высадке зелёных насаждений. Часть молодых хвойных деревьев по согласованию с руководством СУНЦ НГУ пересадили ещё при проведении подготовки территории строительства. Проектная документация по проведению компенсационных работ будет разработана специалистами Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Особое внимание – защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке, их стволы защитили специальными кожухами, – уточнили в правительстве.

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