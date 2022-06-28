Врач рассказал, как не потерять зубы после отбеливания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Некачественное отбеливание чревато потерей зубов и прочими неприятными последствиями. О том, как этого избежать, NEWS.ru рассказал стоматолог-имплантолог Илья Усачев.

– Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям. Сейчас существует больше количество программ для отбеливания. Одна из них — Zoom: побочные эффекты практически отсутствуют и все абсолютно прогнозируемо, чего нельзя сказать о домашних способах реализации данной процедуры, — сказал Усачев.

Он также озвучил, с чем может столкнуться пациент, который прибегает к самолечению. В ряде случаев может дойти до удаления повреждённых зубов.

По словам медика, неприятные последствия после отбеливания – изменение цвета эмали, а также повреждение эмали, которое приводит к повышенной чувствительности. Все это требует врачебного вмешательства.

– Бывают и случаи, когда приходится прибегать и к удалению зубов, так что лучше всего не заниматься всеми этими процедурами на дому и сразу доверить их проведение специалистам, — добавил стоматолог.

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