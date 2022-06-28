ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке до 6,35%

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Промсвязьбанк».

Первоначальный взнос в рамках «Госпрограммы-2020» составляет от 15%, максимальный срок кредитования - 30 лет. Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - для приобретения жилья в других регионах.

По программам военной ипотеки с господдержкой максимальная сумма кредита составит 4,23 млн рублей, размер первоначального взноса - от 15%, максимальный срок кредитования - 25 лет.

Кредит в рамках обеих программ предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры от застройщика.

- Снижая ставку по льготной ипотеке, ПСБ предоставляет дополнительную скидку - в рамках программы с господдержкой ипотека доступна по ставке 6,35% годовых, а для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы - по ставке 5,5%. В настоящее время ипотечные ставки практически вернулись к досанкционным уровням, и это, безусловно, станет дополнительным фактором уверенности для заемщиков. Мы ожидаем существенного роста спроса на льготную ипотеку, что станет драйвером рынка ипотечного кредитования и позволит сохранять высокие объемы жилищного строительства и развития жилищной инфраструктуры в российских городах, - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

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Получить консультацию можно по телефону 8-800-333-78-90 или в ипотечном центре по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37а.

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