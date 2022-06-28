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Общество28 июня 2022 8:49

Новосибирцев удивила девушка на моноколесе, прокатившая на плечах кота сфинкса

Они сняли рискованную сибирячку на видео
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцев удивила девушка на моноколесе, прокатившая на плечах кота сфинкса. Фото: стоп-кадр.

Новосибирцев удивила девушка на моноколесе, прокатившая на плечах кота сфинкса. Фото: стоп-кадр.

Жителей Новосибирска удивила девушка на моноколесе с котом сфинксом на плечах. Они сняли неординарную прогулку на видео.

– Необычным способом выгуляла кошку по улице Воинской. Ехала по тротуару на моноклесе с котом сфинксом на плечах, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Автор видео, заметив питомца, заявил, что так кошка путешествует.

Некоторые комментаторы осудили рискованную девушку. Они уверены, такая езда опасна для котика. Кто-то написал, что сфинксу наверняка по нраву такие прогулки, поэтому ничего страшного в этом нет.

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