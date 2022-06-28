Новосибирцев удивила девушка на моноколесе, прокатившая на плечах кота сфинкса. Фото: стоп-кадр.

Жителей Новосибирска удивила девушка на моноколесе с котом сфинксом на плечах. Они сняли неординарную прогулку на видео.

– Необычным способом выгуляла кошку по улице Воинской. Ехала по тротуару на моноклесе с котом сфинксом на плечах, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Автор видео, заметив питомца, заявил, что так кошка путешествует.

Некоторые комментаторы осудили рискованную девушку. Они уверены, такая езда опасна для котика. Кто-то написал, что сфинксу наверняка по нраву такие прогулки, поэтому ничего страшного в этом нет.

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