В Новосибирске прошел благотворительный показ мод от местных дизайнеров

Благотворительный показ мод прошел в Новосибирске. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Благотворительный показ мод, в котором приняли участие местные дизайнеры, состоялся в Новосибирске. Об этом сообщил «Горсайт».

- Показ мод прошел в воскресенье, 26 июня. По подиуму прошлись модели в возрасте от 30 до 70 лет. Они представили наряды от новосибирских дизайнеров, - уточнили в публикации.

Собранные средства пошли на помощь бездомным животным. На нужды братьев наших меньших скидывались и организаторы мероприятия, и сами модели.

- Это стало доброй традицией, что фэшн-индустрия помогает четвероногим. Вырученные средства мы поделили с центром «Добрые руки», - отметила куратор фонда защиты животных «Верность» Оксана Малашевич.

На показе дефилировали не только молодые модели, что стало его особенностью. А еще благотворительный сбор средств для животных совпал с выпускным в модельной школе. В конце вечера выпускницам агентства раздали дипломы.

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