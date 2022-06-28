Сибирячка, получившая травму из-за непослушной лошади, судится с конным клубом

Лошадь торопилась в стойло и увлекла с собой наездницу Фото: Евгения ГУСЕВА

Романтическая прогулка на лошадях в Заельцовском парке закончилась травмой для сибирячки. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.

Инцидент случился днем 8 января: супруги из Иркутской области заказали конную прогулку и провели в седле полчаса. Лошади пришли в стойло, и инструктор отошла покормить пони. Гости в это время остались ждать ее верхом. Внезапно лошадь сибирячки бесконтрольно отправилась в стойло, не слушаясь команд.

- Учитывая низкую крышу стойла, истица спрыгнула на землю, поранившись левой рукой о металлический край. У девушки сильно кровила рана, и супруги поехали в горбольницу. Там ей поставили диагноз: резаная рана, повреждение сухожилий двух пальцев. Потерпевшая подала иск в суд на конный клуб, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Сибирячка оценила потерю трудоспособности и моральные страдания в 150 тысяч рублей. Администрация конного клуба отказалась признать вину. Иск рассматривают в Заельцовском районном суде.

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