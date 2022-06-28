В Новосибирске ТУАД расторгает контракт с ООО «СоюзДорСтрой». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщило о том, что разрывает контракт с ООО «СоюзДорСтрой». Информация появилась на официальном сайте учреждения.

- Организация сорвала реконструкцию примыкания дороги «Инская-Барышево» к Ленинск-Кузнецкой трассе, - рассказали в ТУАДе. – Реконструкцию начали в 2020 году. На данный момент готовность работ оценивается в 56 процентов.

В Территориальном управлении автомобильных дорог НСО добавили, что это третий по счету пусковой комплекс масштабной реконструкции автодороги.

- Подрядная организация «СоюзДорСтрой» должна была снять старое дорожное покрытие, нанести разметку, установить дорожные знаки и так далее. Работы планировалось завершить к октябрю 2021 года, - отметили на сайте.

После расторжения ТУАД объявит новые торги на окончание реконструкции.

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