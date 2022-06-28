Реаниматолог рассказал, как помочь человеку при солнечном ударе

Новосибирцам рассказали, что делать при солнечном ударе. Фото: Евгения ГУСЕВА

При первых симптомах солнечного удара – тошноте, слабости, головокружении и головной боли – человека нужно увести в тень. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача анестезиолог-реаниматолог Алексея Гапонова.

На шею, подмышки и пах нужно приложить холод. Подойдут пельмени, замороженные овощи или мясо. Также необходимо укрыть пострадавшего мокрой тканью и дать доступ к свежему воздуху.

– Беспокоиться стоит, если есть нарушение сознания, дыхания, появляются другие симптомы. В целом, если ситуация кажется подозрительной, лучше перестраховаться и обратиться за помощью [к медикам], – рассказал реаниматолог.

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