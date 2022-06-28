В мэрии Новосибирска готовят проект парка возле пляжа «Наутилус»

В Новосибирске планируют разбить новый парк возле пляжа. Фото: Влад КОМЯКОВ

В мэрии готовят новый проект парка возле Горского карьера. Рабочую группу по развитию территории возле пляжа «Наутилус» создали еще 29 апреля. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на главное управление архитектуры и градостроительства.

– По итогам заседания предложено доработать проект планировки «Горпляж» и концепцию сити-парка «Обская долина» в целях развития озелененной благоустроенной территории с организацией зон отдыха, спорта, оздоровления для жителей города с исключением объектов капитального строительства на части рассматриваемой территории, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии.

21 июня на комиссии одобрили проект и решили выдвинуть его на общественные обсуждения. Принять участие в обсуждении можно будет на сайте «Зеленый Новосибирск».

Напомним, в прошлом году власти уже утверждали концепцию парка рядом с пляжем «Наутилус», но затем территорию отдали под застройку. Теперь концепцию изменят, и возле пляжа появится парк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber