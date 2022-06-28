В Новосибирске фасад станции метро «Спортивная» на 40 % покрыли 3D-панелями

Фасад новой станции метро в Новосибирске готов на 40%. Фото: «СпецТрансСтрой».
В Новосибирске отделывают навесной фасад новой станции метро «Спортивная». Больше тысячи квадратных метров уже покрыто 3D-панелями. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».
– Фасад станции будет покрыт перфорированными панелями, чтобы создать иллюзию трехмерного пространства, – объяснил необычное решение генеральный директор компании Сергей Арапов.
Всего нужно выполнить работы на площади в 3 тысячи квадратов. Ночью фасад будет светиться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер