В Новосибирске фасад станции метро «Спортивная» на 40 % покрыли 3D-панелями

Фасад новой станции метро в Новосибирске готов на 40%. Фото: «СпецТрансСтрой».

В Новосибирске отделывают навесной фасад новой станции метро «Спортивная». Больше тысячи квадратных метров уже покрыто 3D-панелями. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

– Фасад станции будет покрыт перфорированными панелями, чтобы создать иллюзию трехмерного пространства, – объяснил необычное решение генеральный директор компании Сергей Арапов.

Всего нужно выполнить работы на площади в 3 тысячи квадратов. Ночью фасад будет светиться.

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