В Новосибирске за 600 миллионов продают торговый дом «Виктория» в микрорайоне «Снегири»

В Новосибирске выставили на продажу торговый дом в Калининском районе. Фото: Avito.
В Калининском районе Новосибирска выставили на продажу торговый дом «Виктория» с супермаркетами, бутиком и кондитерской. Объявление разместили на сайте Avito.
– Доходность с аренды в месяц составляет 3 650 000 рублей. Покупая объект, вы получаете стабильный пассивный доход с надежными арендаторами, – отмечает продавец.
Рядом с «Викторией» на улице Рассветной расположена остановка общественного транспорта «Торговый центр».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на продажу за 23 миллиона рублей выставили пентхаус с космической люстрой.
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