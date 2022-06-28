В Новосибирске за неделю утонули один взрослый и ребёнок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске продолжают фиксировать случаи гибели людей на воде. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.
– На этой неделе мы потеряли двух человек, один из них – ребёнок, – сказал Куценко.
По его словам, мероприятия по обеспечению безопасности на воде проводят в полном объёме.
– Организовано максимальное количеств спасателей – 14 спасательных постов и дополнительно 3 подвижных оперативных группы спасателей, – добавил начальник департамента по ЧС.
Он напомнил, что купание в водохранилище с 21 июня временно запрещено. Связано это с рекомендациями Роспотребнадзора.
Куценко добавил, что места неорганизованного и организованного отдыха у воды постоянно проверяют.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, как два ребёнка утонули, пока взрослые ставили палатку.
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