В Новосибирске за неделю утонули один взрослый и ребёнок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске продолжают фиксировать случаи гибели людей на воде. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

– На этой неделе мы потеряли двух человек, один из них – ребёнок, – сказал Куценко.

По его словам, мероприятия по обеспечению безопасности на воде проводят в полном объёме.

– Организовано максимальное количеств спасателей – 14 спасательных постов и дополнительно 3 подвижных оперативных группы спасателей, – добавил начальник департамента по ЧС.

Он напомнил, что купание в водохранилище с 21 июня временно запрещено. Связано это с рекомендациями Роспотребнадзора.

Куценко добавил, что места неорганизованного и организованного отдыха у воды постоянно проверяют.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, как два ребёнка утонули, пока взрослые ставили палатку.

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