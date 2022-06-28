В Новосибирске могут построить новую трамвайную ветку в Южно-Чемском жилмассиве

В Новосибирске могут построить новую трамвайную линию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют построить новую трамвайную ветку на левом берегу. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

– В настоящее время в Южно-Чемском жилом массиве проживает более 50 тысяч человек, что приводит к необходимости организации магистральных маршрутов общественного пассажирского транспорта для обслуживания населения Южно-Чемского жилмассива. Кроме того, в ближайшей перспективе население жилого массива увеличится до 80 тысяч человек, – рассказали в департаменте.

Как отметили в мэрии, левобережное депо загружено только на половину своей мощности. Кроме того, на левом берегу Новосибирска с 2017 года модернизировали 37 трамвайных вагонов. Каждый год восстанавливают и улучшают не менее 5 трамваев. Такими темпами город сможет себе позволить запустить новую трамвайную линию.

В 2014 году уже была доказана целесообразность строительства трамвайных линий на левом берегу, в том числе через Затулинский и Северо-Чемской жилмассивы. В 2015-2016 годах построили ветку, которая связала микрорайон «Чистая Слобода» с площадью Карла Маркса.

В 2022 году по федеральному проекту планируют приобрести 9 троллейбусов, а в 2024 – 49. Также 6 старых трамвайных вагонов из Москвы могут перевезти в Новосибирск, если властям удастся договориться.

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