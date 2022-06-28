В Новосибирске самокатчик столкнулся с иномаркой. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 28 июня, на улице Советской в Новосибирске иномарка «Хендай» врезалась в самокатчика. Об этом рассказали в соцсети.
– Произошла авария рядом с домом № 99 на улице Советской. Hyundai Sоlaris столкнулся с самокатом, выезжая со двора, – пояснили в паблике «АСТ-54».
По словам очевидцев, ДТП обошлось без серьёзных травм.
На месте работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
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