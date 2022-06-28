Клещевым энцефалитом заразились 48 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области летом 2022 года клещи стали агрессивнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области 48 человек заболели энцефалитом после укуса клеща. Об этом на оперативном совещании рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– Количество укусов – 11 233, что больше 2021 года практически на 15 %, – отметил Александр Щербатов.

Опасные членистоногие стали агрессивнее по сравнению с прошлым годом: переносчиками боррелиоза по результатам исследований оказались на 5 % больше клещей, чем в 2021 году. Заболеваемость боррелиозом снизилась.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что прошедшая неделя стала рекордной по количеству укушенных клещами людей.

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