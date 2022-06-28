Новосибирцы вызвали спасателей неадекватному соседу, бушевавшему за закрытой дверью. Фото: МАСС.

Жители дома на улице Высоцкого в Новосибирске вызвали спасателей соседу. Он вёл себя неадекватно за закрытой дверью.

– Спасатели прибыли на место поздно вечером 27 июня. Специалисты разблокировали дверь и обеспечили доступ в квартиру, – уточнили в службе спасения МАСС.

Буйного мужчину 1987 года рождения, который всполошил весь дом, передали полиции для разбирательств.

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