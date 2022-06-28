Мэрия Новосибирска разрешила достроить гостиницу «Снежная миля» новому владельцу

В Новосибирске продолжат строить гостиницу в 22 этажа.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на завершение строительства гостиницы «Снежная миля» на улице Большевистской в Октябрьском районе. Информацию об этом опубликовали на муниципальном портале Новосибирска.
Разрешение выдали компании «Специализированный застройщик «Эталон». Раньше стройкой руководила компания с тем же названием, однако теперь в ней поменялся директор.
В гостинице на 714 номеров будет 22 этажа и 3 подземных. На парковке гости смогут оставить больше 2 тысяч автомобилей. Разрешение на строительство будет действовать до конца 2024 года.
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