Экс-министр транспорта Новосибирской области стал владельцем двух строительных компаний

Сергей Титов стал учредителем 2 стройфирм за год. Фото: Правительство НСО.

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов стал учредителем двух строительных компаний. Информацию об этом можно найти на руспрофайле.

С конца 2021 года он является учредителем новосибирской компании ООО «МДС» – «Мостодорстрой». В мае 2022 года Сергей Титов приобрел в Кемерове ООО «КМДС» – «Кузбассмосдорстрой».

Сергей Титов был директором компании «Российские автомобильные дороги» в Воронеже, работал первым заместителем Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

В Новосибирской области Титов был министром четыре года, с 2013 по 2017, после чего стал руководить компанией «Сибмост», которая сейчас признана банкротом.

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