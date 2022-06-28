В Новосибирске возле ДК имени Горького 4 человека пострадали в жестком ДТП

В Новосибирске произошла авария с 4 пострадавшими. Фото: стоп-кадр.

В ночь на 28 июня спасатели вытаскивали из такси двух пострадавших в аварии женщин. Жесткое ДТП с брендированным Volkswagen Polo и Kia Forte произошло вчера около полуночи возле дома № 38 на улице Богдана Хмельницкого. Подробности аварии рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «Вконтакте».

– Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что автомобиль Kia Forte въехал в стоящий на светофоре автомобиль Volkswagen Polo. Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию, – рассказали в службе МАСС.

Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54», на скорой увезли двоих пассажирок такси. У одной женщины зафиксированы перелом бедра, челюсти и тупая травма живота, у другой – черепно-мозговая травма. Водитель автомобиля Kia Forte получил ушибы. Характер травм четвертого пострадавшего неизвестен.

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