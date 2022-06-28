В Новосибирске девочка-грудничок оказалась заперта в квартире. Фото: "МАСС".

В Дзержинском районе Новосибирска девочка-грудничок оказалась заперта в квартире из-за заблокированной двери. Мама не смогла попасть к малышке и вызвала спасателей.

– Вызов на улицу Республиканскую поступил около девяти вечера 27 июня. Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в помещение, – пояснили в службе спасения МАСС.

Ребёнка 2021 года рождения передали маме. Помощь врачей девочке-младенцу не понадобилась. Одна в закрытой квартире малышка пробыла чуть больше получаса.

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