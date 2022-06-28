В Новосибирске два бомжа напали на 35-летнего мужчину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске два бомжа напали на улице на 35-летнего мужчину. Пострадавший обратился в больницу. О ЧП узнали и в полиции.

– Нападавшие избили и забрали у мужчины мобильный телефон у дома на улице Толстого. Полицейские установили и нашли подозреваемых в грабеже. Оказались ими два бездомных мужчины – 36 и 43 лет. Ранее их уже привлекали к ответственности за такое же преступление. Мобильный телефон злоумышленники продали. Вырученные деньги спустили на свои нужды, – пояснили в ГУ МВД по НСО.

На бомжей завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Вопрос об избрании бездомным меры пресечения решают.

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