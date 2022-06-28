Пробки в Новосибирске на утро 28 июня 2022 года: сложно проехать по Широкой улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 28 июня 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Также затруднено движение по Станционной улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станиславского, Ватутина и Котовского. Сложно проехать по улицам Новогодней, Блюхера, Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Добролюбова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Восход, Татьяны Снежиной и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 28 июня, достиг 5 баллов.

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