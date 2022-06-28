Новосибирцы пожаловались на пробки и неудобный проход в аэропорту из-за реконструкции терминала

Новосибирцы пожаловались на ограничения движения в аэропорту. Фото: предоставлено читателями.

В новосибирском аэропорту Толмачево с июня перекрыли привокзальную площадь из-за реконструкции терминала А. Пассажиры обратились в редакцию КП-Новосибирск с жалобой на неудобный проход и жуткие пробки между двумя терминалами.

– Чтобы попасть в терминал Б, надо до него доехать, потом вдоль него медленно ползти в дикой пробке, там все перекрыто. Людей высаживают только возле терминала А, и от него долго нужно идти пешком по узкому проходу до терминала Б зигзагами. Через него уже попадаешь в аэропорт. Даже если тебе нужно в терминал А, все равно приходится проходить через терминал Б, – рассказала КП-Новосибирск читательница Вера.

На сайте аэропорта есть объявление о перекрытии. Однако не все пассажиры обращают на это внимание, и могут опоздать из-за того, что не рассчитали время на пробки и объезды.

В пресс-службе Толмачево КП-Новосибирск сообщили, что неудобства устранят в сентябре, когда будет закончена реконструкция терминала.

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