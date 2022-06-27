В Новосибирской области с 1 июля повысят плату за услуги ЖКХ

В Новосибирской области с 1 июля 2022 года повысят плату за услуги ЖКХ. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирской области с 1 июля 2022 года повысят плату за услуги ЖКХ. Тарифы вырастут практически по всем направлениям. Об этом сообщается в приказе регионального департамента по тарифам.

Так, цена за горячую воду поднимется с 25, 28 до 26, 59 рублей за кубометр. При этом при закрытой системе цена будет выше. Стоимость кубометра вырастет со 117 рублей до 124, 02. Холодная вода теперь будет обходиться сибирякам в 21, 4 рубль за кубометр, а за водоотведение придется теперь платить не 15, 77, а 16, 58 рублей за кубометр.

Дороже станет оплачивать и электричество. Так, одноставочный тариф вырастет с 2, 93 дл 3, 08 рублей за кВт. Ч.

Подорожает и газ: теперь за кубометр придется платить по 43, 92 рубля. Поднимутся цены, в том числе, и на тепловую энергию. 1Гкал с 1 июля будет стоить 1584, 28 рубля.

Не обойдется без повышения платы и за вывоз мусора. Теперь эта услуга будет обходиться сибирякам в 462, 48 рубля за кубометр. То есть — по 91, 73 рублю за человека.

Напомним, к прошлым значениям показатели пришли летом прошлого года — так же в начале июля. Тогда в регионе тоже повысили цены за основные услуги ЖКХ: горячую и холодную воду, водоотведение, отопление, газ и вывоз мусора.

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