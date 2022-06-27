В Новосибирске 78-летний пенсионер не вернулся с прогулки в дендропарке

Мужчина пропал 25 июня. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 78-летнего Владимира Алексеевича Лушникова. Мужчина пропал 25 июня, сейчас его поисками занимаются волонтеры и полиция.

— Мужчина проживает рядом с дендропарком. Вместе с женой они часто гуляют там по вечерам, но в эту субботу женщина почувствовала себя плохо, и осталась дома. Владимир отправился на прогулку один, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — С прогулки он так и не вернулся. Ранее мужчина всегда сам возвращался домой, ранее никаких глобальных проблем с памятью у него родные не отмечали.

Мужчина ростом 164 сантиметра, худощавого телосложения. У него седые волосы и темные глаза. На момент своего исчезновения он был одет предположительно в клетчатую рубашку, синие джинсы и светлые кроссовки. С собой у него была трость и черная сумка.

Сейчас волонтеры уже выехали на поиски пенсионера в дендропарк и прилегающие к нему территории. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Владимир или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по поисковикам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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