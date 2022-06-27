Под Новосибирском 45-летний мужчина пропал вместе с девушкой на 20 лет младше себя

Полиция ищет парочку уже третий месяц. Фото: Соцсети

В Новосибирской области 45-летний мужчина с 25-летней девушкой ушли из дома и пропали на три месяца. Ориентировку на поиск опубликовали в сообществе «Типичная Колывань» «ВКонтакте».

По данным полиции, 18 марта Николай Солдатенко с Анастасией Сенчанской ушли из дома в поселке Мошково и пропали без вести.

Пропавшему Николаю Солдатенко на вид 48 лет, рост 175 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, короткие. Глаза серо-голубые, брови дугообразные, спинка носа прямая, губы средние, уши оттопыренные.

На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязанную шапку, темно-синие джинсы, темно-синие зеленые кроссовки, футболку серого цвета.

Полиция просит очевидцев сообщить информацию по телефону 112.

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