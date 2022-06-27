Вирусолог оценил риски заражения чумой в Новосибирской области

Вирусолог Сергей Нетесов оценил риски заражения чумой в Новосибирской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. В документе сообщается, что эти меры связаны с «угрозой активации природных очагов чумы и завоза болезни из неблагополучных в эпидплане стран». При этом сами страны не были названы.

В качестве профилактических мер ведомство требует провести оценку готовности медучреждений, актуализировать планы по санитарной охране, а также организовать дополнительное обучение для медиков. А директорам противочумных учреждений Роспотребнадзора будет необходимо обеспечить готовность спецбригад и лабораторий.

Мы поинтересовались у вирусолога, доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН и заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергея Нетесова, есть ли реальные риски заражения чумой для жителей Новосибирской области.

— В данной ситуации какие-то риски оценивать сложно, поскольку никакой конкретики Роспотребнадзор не предоставляет и в целом не понятно, какими данными располагает. Мне лично не известно ни об одном случае заболевания чумой в России за последнее время, и уж тем более — о каких-либо вспышках, — пояснил Сергей Нетесов КП-Новосибирск. — Рассуждать о возможных рисках можно будет только если Роспотребнадзор конкретно пояснит, с чем конкретно связаны и чем конкретно обоснованы такие постановления и выдаст конкретные профилактические рекомендации законопослушным российским гражданам.

КП-Новосибирск направила запрос в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы разобраться в ситуации.

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