Погода в Новосибирске на 28 июня 2022 года: не убирайте зонты

Дождь продолжает лить.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 28 июня 2022 года: хотя на дворе жара, дождливая пора по-прежнему не закончится.
— Ночью температура в городе составит +12…+14, днем — +20…+22 градуса. Будет переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем местами небольшой дождь. Подует западный ветер с порывами 6-11, местами 18 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По области будут примерно такие же температуры и дождь с градом и грозой, ночью и утром дорогу заволокут туманы.
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