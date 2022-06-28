Погода в Новосибирске на 28 июня 2022 года: не убирайте зонты

Дождь продолжает лить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 28 июня 2022 года: хотя на дворе жара, дождливая пора по-прежнему не закончится.

— Ночью температура в городе составит +12…+14, днем — +20…+22 градуса. Будет переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, днем местами небольшой дождь. Подует западный ветер с порывами 6-11, местами 18 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будут примерно такие же температуры и дождь с градом и грозой, ночью и утром дорогу заволокут туманы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер