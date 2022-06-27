В Новосибирском метро на указателях появилась станция «Спортивная»

В Новосибирском метро обновили указатели.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
В Новосибирском метро обновили указатели. Теперь в перечень станций включена также станция «Спортивная».
— Замена указателей — это плановая работа метрополитена. Сейчас новые указатели мы установили на Ленинской линии, по второму пути от площади Маркса до Заельцовской, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе метрополитена. — По Дзержинской линии — по первому пути от Золотой Нивы до Гарина-Михайловского.
На остальных путях пока что остаются указатели старого формата.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
На остальных путях пока что остаются указатели старого формата. Заменить их планируется в течение двух-трех недель.
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