В Новосибирском метро на указателях появилась станция «Спортивная»

В Новосибирском метро обновили указатели. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирском метро обновили указатели. Теперь в перечень станций включена также станция «Спортивная».

— Замена указателей — это плановая работа метрополитена. Сейчас новые указатели мы установили на Ленинской линии, по второму пути от площади Маркса до Заельцовской, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе метрополитена. — По Дзержинской линии — по первому пути от Золотой Нивы до Гарина-Михайловского.

На остальных путях пока что остаются указатели старого формата. Фото: Алена КУЛЕШОВА

На остальных путях пока что остаются указатели старого формата. Заменить их планируется в течение двух-трех недель.

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