Иван получил ранение, но несмотря на это оставался на передовой. Фото: Администрация города Бердска

В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний сапер группы спецназа из Новосибирской области Иван Дитрих. Об этом сообщили в администрации города Бердска.

— Иван получил ранение, но несмотря на это оставался на передовой, продолжая защищать свою Родину. Он до конца остался верным воинской присяге и Родине, показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма, — сообщили в администрации.

Иван посмертно представлен к Ордену Мужества. Сослуживцы вспоминают его как бесстрашного, но при этом искреннего, дружелюбного и внимательного к окружающим человека, который всегда готов был прийти на помощь.

Ранее КП-Новосибирск писала еще о двух сибиряках, погибших во время спецоперации на Украине. Андрей Смолькин – 25-летний гвардии лейтенант, командир взвода морской пехоты и Рустам Мустафин – 20-летний рядовой, разведчик группы спецназа посмертно были представлены к награждению «Орденом Мужества».

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