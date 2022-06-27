Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 16:24

Жительнице Новосибирска в язык впилась кость, когда она ела роллы

Сибирячка не ожидала такого «сюрприза»
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В одном из роллов была кость. Фото: «Flamp».

В одном из роллов была кость. Фото: «Flamp».

В Новосибирске женщине в язык впилась кость, когда она ела роллы. Об этом сибирячка написала на сайте Flamp.

- Рис переварен. Ну ладно, мы были голодные, продолжили есть. Через минуту мне воткнулась кость в язык. Мало того, что ролл с угрем состоит только из тонко нарезанной шкуры угря, без мяса угря, так еще и такие кости, - написала сибирячка в отзыве.

Женщина тут же позвонила в службу поддержки, но там её жалобу всерьёз не восприняли. В итоге заказанную еду новосибирцы выбросили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber