Жительнице Новосибирска в язык впилась кость, когда она ела роллы

В одном из роллов была кость. Фото: «Flamp».

В Новосибирске женщине в язык впилась кость, когда она ела роллы. Об этом сибирячка написала на сайте Flamp.

- Рис переварен. Ну ладно, мы были голодные, продолжили есть. Через минуту мне воткнулась кость в язык. Мало того, что ролл с угрем состоит только из тонко нарезанной шкуры угря, без мяса угря, так еще и такие кости, - написала сибирячка в отзыве.

Женщина тут же позвонила в службу поддержки, но там её жалобу всерьёз не восприняли. В итоге заказанную еду новосибирцы выбросили.

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