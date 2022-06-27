Псу пуля попала в бок. Фото: предоставлено Борисом

В Новосибирске ищут неизвестного, выстрелившего в алабая по кличке Рэм. ЧП произошло в Советском районе на улице Часовая, 6.

- У нас там кузница в гаражном кооперативе. Рэм там охраняет территорию Так как гаражи расставлены по кругу, он охраняет и их. На прошлой неделе, во вторник с утра, нашли его висящим на заборе: застрял, зацепившись задними лапами, - рассказал КП-Новосибирск Борис, хозяин Рэма,

По словам мужчины, после этого пес два дня вылизывал кожу на боку. Борис увидел, что там появилась гнойная рана. Тут же отвез Рэма к ветеринарам.

- Врачи сделали рентген и увидели явный след от травматического пистолета, а именно от резиновой пули, - уточнил мужчина.

Борис просит связаться с ним, если вы слышали о произошедшем или видели того, кто стрелял в собаку.

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